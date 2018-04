Infortuni sul lavoro: operaio precipita, elitrasportato in ospedale

La sicurezza sul lavoro continua a essere un problema. Anche oggi due infortuni piuttosto seri si sono verificati nel nostro territorio.

Il più grave a Cassago Brianza, nel primo pomeriggio, in un impianto di via Sant'Agostino. Un operaio di 43 anni è precipitato da un'altezza significativa riportando lesioni e ferite. Sul posto due ambulanze, della Croce rossa di Casatenovo e dell'Aat Brianza. Per trasportarlo all'ospedale di Lecco, dopo circa due ore, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso di Como. Le sue condizioni sarebbero piuttosto serie.

Ferita al braccio

Poco dopo mezzogiorno un primo incidente in un'azienda di Via Goffredo Mameli a Casatenovo: vittima un 51enne che ha riportato una ferita al braccio ed è stato soccorso dai volontari del 118. L'uomo è stato trasferito in ospedale a Lecco con un codice giallo.