Infortuni sul lavoro: due uomini finiscono in ospedale

Giornata di incidenti sul lavoro. Il primo a Calolziocorte, poco prima delle 9, coinvolto un uomo di 54 anni feritosi per schiacciamento in un'azienda di via Serviti Padri, in prossimità del cimitero. Per soccorrere lo sfortunato operaio, successivamente trasportato all'ospedale Manzoni in codice giallo, è giunta un'ambulanza del Soccorso lecchese con un'automedica in appoggio.

Infortunio anche a Colico, intorno alle 9.30, in via Nazionale nord. Vittima un 36enne di professione gommista. Viste le apparenti gravi condizioni dell'uomo, che si è fatto male mentre lavorava, sul posto sono giunti i mezzi della Croce rossa di Colico e dell'Ats Sondrio. Il 36enne è stato trasferito a Varese con l'ausilio dell'elicottero arrivato pochi minuti più tardi da Sondrio.

Un terzo episodio, occorso nel pomeriggio a Primaluna in via Merla, non ha reso necessario il trasporto in ospedale per un un uomo di 59 anni. Intervenuta comunque la Croce rossa di Premana.