Sciatore cade ai Piani di Bobbio e finisce in ospedale in elicottero

È stato necessario l'intervento dell'Elisoccorso da Sondrio per soccorrere un uomo di 45 anni infortunatosi sulle piste di sci dei Piani di Bobbio.

L'increscioso episodio è accaduto questa mattina prima di mezzogiorno, quando è scattato l'allarme. Sul posto è intervenuta in breve tempo l'ambulanza del Soccorso Introbiese, poi raggiunta dall'elicottero che ha recuperato l'uomo, feritosi nella caduta, per trasportarlo in ospedale.

Fortunatamente le conseguenze non sono state serie, all'arrivo dei soccorritori il 45enne è stato infatti valutato in codice verde.