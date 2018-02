Cade dagli sci a Bobbio: 25enne trasportato in ospedale

E' stato trasportato presso l'ospedale il 25enne sciatore caduto e infortunatosi su una delle piste dei Piani di Bobbio. Soccorso in codice giallo dal personale medico della Croce Rossa di Ballabio, il malcapitato è stato trasferito con delle ferite lievi presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.

Quella iniziata nel weekend è stata una settimana di gran lavoro per i mezzi di soccorso: sabato sulle piste da sci del Lecchese, come triste abitudine nei week-end invernali, si sono verificati ben quattro infortuni in breve tempo. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, infatti, il personale medico di Ballabio e Introbio hanno lavorato insieme all'elisoccorso per tamponare l'emergenza.

Circostanza, questa, verificatasi in maniera similare anche domenica, quando, elisoccorso a parte, i medesimi mezzi sono entrati in azione per soccorrere altre tre persone.