Infortunio a Cortabbio, operaio trasportato in ospedale in codice giallo

Infortunio, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 giugno, in un impianto lavorativo di Cortabbio, Primaluna, sito in Via Fregera.

Un operaio di 28 anni è rimasto infortunato, causandosi un trauma al braccio. Sul posto è giunta l'ambulanza del Soccorso di Introbio, seguita poi dall'automedica. Dopo l'iniziale allerta in codice rosso, il giovane è stato trasferito in codice giallo all'ospedale "Manzoni" di Lecco.

Le indagini sono state affidate ai Carabinieri; allertati anche gli ispettori del lavoro dell'Ats della Brianza.