Cortenova: infortunio in azienda, operaia rischia l'avambraccio

Vari mezzi sono entrati in azione, nella mattinata di giovedì 4 luglio, in un'azienda posta a lato della Strada Provinciale 62 a Cortenova, nella frazione di Prato San Pietro. Un'operaia, stando a quanto appreso, sarebbe rimasta gravemente ferita a un avambraccio, di cui si sarebbe procurata la subamputazione. In Valsassina si sono portati i volontari del Soccorso Introbiese, supportati da un'autoinfermieristica, e il personale sanitario fatto decollare in elicottero dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Allertati anche i tecnici dell'ispettorato del lavoro (Ats della Brianza), i vigili del fuoco e i carabinieri. La donna è stata elitrasportata presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco in codice rosso.