Infortuni sul lavoro: due uomini subiscono traumi a un piede e a una mano

Mattinata contrassegnata dagli infortuni sul lavoro in Brianza. Due gli episodi, il primo a Bulciago e il secondo a Costa Masnaga.

A Costa, in un impianto lavorativo di Via Battisti, un uomo si è procurato lo schiacciamento di una mano. Per soccorrerlo è intervenuto l'elicottero dal Sant'Anna di Como, sul posto anche il personale dell'Sos Lurago d'Erba. Il lavoratore ha riportato lo schiacciamento di quattro dita ed è stato elitrasportato in ospedale a Lecco, poco dopo le 14, in codice giallo.

L'altro infortunio si è verificato intorno alle 10 in un'attività industriale lungo la Provinciale 342 a Bulciago. Un uomo di 78 anni si è procurato un trauma a un piede, necessario l'intervento del personale sanitario.

Sul posto, dalla centrale operativa di Areu, è stata inviata l'ambulanza dell'Sos Lurago d'Erba. I volontari hanno prestato le prime cure all'anziano e lo hanno successivamente trasportato in ospedale a Como con un codice giallo.

Per entrambi gli episodi sono stati allertati, come prevede la prassi nei casi di infortunio sul lavoro, anche Ats Brianza e Carabinieri di Merate.