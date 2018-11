Infortunio sul lavoro: operaio precipita, trasportato in ospedale

Infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, martedì 13 novembre, in un cantiere di Via Toscanini a Calolziocorte.

Un uomo di 63 anni, da quanto appreso, è caduto da un'impalcatura, riportando traumi e ferite. Sul posto sono intervenuti i mezzi del personale sanitario, un'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e l'automedica dell'Aat Lecco.

Le condizioni dell'operaio in un primo momento sono parse serie, tanto da giustificare l'uscita in codice rosso, ma per fortuna all'arrivo dei medici non sono risultate gravi. Il 63enne, caduto da un'altezza contenuta, sempre cosciente e con traumi apparentemente non rilevanti, è stato comunque trasportato in ospedale in codice giallo.

Le notifica dell'infortunio sul luogo di lavoro, come vuole la prassi, è stata trasmessa anche ai Carabinieri e agli uffici dell'Ats Brianza.