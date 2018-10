Si fa male mentre lavora al depuratore: operaio elitrasportato in ospedale

Infortunio sul lavoro avvenuto poco dopo le ore 10 di giovedì 18 settembre presso il depuratore di via Pioverna, a margine del Villaggio Capannine, tra i comuni di Barzio e Cremeno. Un uomo di 32 anni, per cause ancora al vaglio dei soccorritori e dei tecnici dell'ispettorato del lavoro di Ats della Brianza, si è infortunato a un arto inferiore mentre era all'opera all'interno dell'impianto. Sul luogo sono stati richiamati i soccorritori del Soccorso Introbiese, i carabinieri della locale stazione, il personale di Lario Reti, titolare dell'impianto di depurazione in Valsassina.

Preso in carico dal personale di soccorso, l'operaio è stato trasferito sull'elicottero inviato in loco dall'ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo e, con il mezzo aereo, presso il nosocomio per il necessario ricovero in codice giallo.