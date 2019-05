Peso da 120 chili sulla mano: giovane operaio perde le dita

Operaio si infortuna sul lavoro e rischia seriamente di perdere le dita di una mano. L'incidente si è verificato questa mattina prima delle 8 in un capannone industriale in Via Fermi a Dervio. Un 30enne residente a Colico, per cause ancora da accertare, non è esclusa una leggera distrazione, ha subito lo schiacciamento di una mano con un peso di circa 120 chili.

La centrale operativa di Areu ha inviato sul luogo dell'infortunio l'ambulanza del Soccorso Bellanese e un mezzo di soccorso avanzato di primo livello per prestare le prime cure. Lo sfortunato lavoratore, rimasto sempre cosciente, ha subito la subamputazione delle dita della mano sinistra.

Da Sondrio, poco dopo, è giunto l'elisoccorso che lo ha caricato per il trasporto al centro specializzato dell'ospedale di Varese Circolo (nel video il decollo).