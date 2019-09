Tragedia a Casatenovo: muore al lavoro nell'azienda agricola

Ancora una vittima sul lavoro, questa volta nel territorio lecchese. La tragedia si è consumata nella primissima mattina di oggi, venerdì 13 settembre, nelle campagne di Casatenovo. A perdere la vita un lavoratore 38enne di un'azienda agricola e di allevamento animali, la Bri.Con, rimasto schiacciato da una pressa utilizzata per la compattatura della pelle dei conigli.

Ancora da chiarire la dinamica del tragico incidente, avvenuto prima delle 7 del mattino. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Merate e nei pressi dell'azienda è atterrato pochi minuti dopo l'elicottero proveniente da Como, ma per lo sfortunato lavoratore non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i Vigili del fuoco del comando di Lecco.

A fare chiarezza sulla causa della morte, un malfunzionamento del macchinario o un errore umano, saranno i Carabinieri della Compagnia di Merate, intervenuti in Via Madonnina insieme ai tecnici dell'Ats Brianza, come consuetudine in caso di gravi infortuni sul lavoro.