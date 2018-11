Infortunio sul lavoro: crolla pilastro, operaio rimane schiacciato

Infortunio sul lavoro | San Siro, operaio resta schiacciato da un pilastro: ferito grave

„Grave infortunio sul lavoro a San Siro, nel Comasco. Un operaio di 45 anni che stava lavorando in un cantiere edile situato lungo la SS340 è rimasto seriamente ferito durante l'attività.

Pare che all'origine dell'infortunio ci sia il crollo di un pilastro. L'uomo è rimasto con le gambe schiacciate sotto il peso del pilastro, senza potersi liberare. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Como e un'ambulanza della Croce Rossa di Menaggio. Nonostante la gravità dell'infortunio, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. È stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Gravedona.

Essendosi trattato di un incidente sul luogo di lavoro, sono intervenuti anche gli uomini dell'Ats Insubria e i Carabinieri della compagnia di Menaggio per valutare le cause dell'infortunio, oltre al rispetto delle norme in materia di sicurezza.

La notizi“