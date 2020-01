Operaio colpito da un peso di due quintali, paura in una ditta di Villatico

Brutto infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, mercoledì, a Villatico, frazione di Colico. In uno stabilimento di Via Perlino, un uomo di 54 anni è stato colpito dalla caduta di uno stampo del peso di circa due quintali.

L'allarme è scattato intorno alle 15.30: sul posto è giunta l'ambulanza della Croce rossa di Colico, con l'automedica dell'Aat Sondrio. Le condizioni dell'uomo, parse in un primo momento molto gravi, sono fortunatamente sembrate meno serie a un accertamento più approfondito: lo sfortunato operaio è stato trasportato in ospedale a Lecco con un codice giallo per un trauma alla gamba destra.

Sul posto anche i Carabinieri di Colico e i Vigili del fuoco del comando di Sondrio; allertata, come vuole la prassi nei casi di infortunio sul lavoro, l'Ats Brianza.