Investito da una bobina sul posto di lavoro: paura per un operaio di Merate

Se l'è cavata con una sospetta frattura agli arti inferiori l'operaio di 49 anni investito da una bobina mentre si trovava al suo posto di lavoro presso la "Calvi" di Brugarolo (Merate). Per cause ancora da chiarire il groviglio metallico si sarebbe staccato dalla macchina durante la fase di lavorazione: l'uomo, a differenza dei colleghi al suo fianco, non è riuscito a evitare l'impatto con il pesante corpo.

Sul posto si è portato il personale medico della Croce Bianca di Merate, che ha prestato soccorso alla vittima e l'ha successivamente trasportata presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco. I rilievi verranno effettuati dai carabinieri della locale compagnia, coadiuvati da una squadra dei Vigili del Fuoco.