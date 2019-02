Santa Maria Hoè: infortunio sul lavoro, operaio si rompe una gamba

Intervento del personale di soccorso nella tarda mattinata odierna in via Papa Giovanni XXIII a Santa Maria Hoè. Un operaio di quarantotto anni è stato investito da un carico di cartone, che gli ha causato la sospetta frattuta a una gamba. L'incidente ha reso necessaria la chiamata al numero unico per le emergenze (112): la centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) ha inviato sul posto la Croce Bianca di Merate, unitamente ai sanitari inviati su un mezzo di soccorso avanzato (MSA2, automedica).

Allertato l'ispettorato del lavoro

Allertato anche l'ispettorato del lavoro, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Merate. Una volta stabilizzato sul posto, l'uomo è stato trasferito in codice giallo presso l'ospedale "Mandic" di Merate, dov'è stato ricoverato e sottoposto agli esami del caso.