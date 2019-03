Sirtori: 72enne si infortuna a una gamba, interviene l'elicottero

È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, questa mattina, a Sirtori, per un infortunio occorso in Via del Peschierone 8.

Vittima un uomo di 72 anni che, per cause ancora da accertare, si è ferito a una gamba mentre maneggiava un attrezzo da giardinaggio in prossimità della piattaforma ecologica.

L'infortunio è parso subito serio ed è partita la chiamata al numero unico per le emergenze. Sul posto è stata inviata in un primo momento l'ambulanza, ma il ferito è stato caricato a bordo dell'elicottero proveniente dal Sant'Anna di Como. Giunto all'ospedale di Lecco intorno alle 12.20, al 72enne è stato riscontrato un serio trauma a una gamba.

Sull'accaduto, oltre a Vigili del fuoco e Carabinieri intervenuti a Sirtori, è stata informata anche l'Ats Brianza.