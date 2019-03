Infortunio sul lavoro a Rogeno, soccorso 38enne

Paura in Brianza per un 38enne rimasto ferito sul lavoro. L'infortunio si è verificato poco prima di mezzogiorno di oggi, mercoledì, a Rogeno, in un impianto lavorativo di via Calvenzana Inferiore. Per motivi ancora in fase di accertamento, l'uomo ha riportato lo schiacciamento di un piede.

Immediato l'allarme al 118 con invio sul posto del personale medico e dell'elisoccorso da Como in codice giallo. Dopo le prime cure le condizioni del paziente sono per fortuna apparse non gravi: l'uomo è stato così trasportato in ospedale a Erba in codice verde a bordo di un'ambulanza.

Allertati anche i Vigili del Fuoco di Lecco, i Carabinieri della Compagnia di Merate e l'Ats Brianza per le verifiche del caso.