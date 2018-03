Bellano, la rampa di immissione sulla carreggiata Nord della 36 chiude tre giorni

Disagi per gli utenti della Strada statale 36 che solitamente utilizzano lo svincolo di immissione a Bellano, sulla carreggiata Nord. Sono infatti in programma lavori di manutenzione sulla strada Provinciale 62, e Anas, per consentirne l'esecuzione in completa sicurezza, chiuderà la rampa bellanese (in ingresso verso Colico e la Valtellina) dal 6 al 9 marzo, nell'orario diurno compreso tra le 8.30 e le 17.

Durante questa fascia il traffico proveniente da Bellano-Valsassina (Provinciale 62) e diretto a Nord potrà raggiungere Colico tramite la strada Provinciale 72 a lago, con successiva immissione sulla Statale 36 al km 91,400.

Solo qualche giorno fa erano terminati in anticipo i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Pioverna, sulla SS36, che hanno interessato le rampe di svincolo di Bellano al km 75,350 e al km 75,400, alternativamente lungo le carreggiate nord e sud.

In questi giorni sono previste chiusure sia nel tunnel del Monte Barro sia sul raccordo della Lecco-Ballabio, corsia Sud, che resterà inaccessibile in orari diurni e riaprirà nel tardo pomeriggio di ogni giorno, fino al venerdì, quando il cantiere verrà rimosso. La strada sarà normalmente percorribile durante i week end sino al 30 marzo, data in cui termineranno i lavori.