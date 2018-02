Valmadrera, Lario Reti sul caso "Rio Torto": «Fenomeno non significativo»

Ha avuto seguito la segnalazione effettutata dalla sezione di Lecco del WWF in merito al possibile inquinamento del "Rio Torto" a Valmadrera, cui si è accodato anche il Codacons.

Coinvolta in prima persona, Lario Reti ha precisato la sua posizione attraverso una nota ufficiale: «In risposta alla segnalazione effettuata dalla sezione lecchese di WWF Italia circa gli sversamenti nel torrente Rio Torto, Lario Reti Holding specifica che questi sono dovuti ai lavori di adeguamento ed ammodernamento dell’impianto di depurazione, attualmente in corso nell’impianto di Valmadrera - si legge -. Tali lavori, che coinvolgono la maggior parte dell’impianto – interamente dedicato al trattamento dei reflui fognari – possono comportare un saltuario e parziale bypass di alcune sezioni della struttura, con conseguente diminuzione nella qualità percepita delle acque avviate allo scarico.»



La situazione, quindi, è sotto controllo: «Lario Reti Holding conferma quindi che il fenomeno verificatosi nella mattinata di martedì 20 febbraio – un leggero trascinamento di schiume biologiche – non comporta significative conseguenze per il corpo idrico ricettore oltre l’impatto visivo. In ogni caso, gli Enti interessati dai lavori al depuratore (tra cui l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ed il Comune di Valmadrera) sono stati avvisati da Lario Reti Holding della possibilità di tali fenomeni fin dall’inizio dei lavori di ammodernamento dell’impianto. Gli Enti preposti al controllo sono inoltre in costante contatto con il gestore per assicurare la qualità degli scarichi tramite continui prelievi delle acque in uscita dell’impianto, monitorate 24 ore su 24 grazie ad un campionatore automatico.»



Risposta ufficiale alla segnalzione ricevuta sarà inviata al più presto agli Enti coinvolti ed alla sezione lecchese di WWF Italia.

