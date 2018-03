Insegue e palpeggia ragazza 15 enne. È caccia al molestatore a Casatenovo

Allerta moletatore a Casatenovo

Erano appena passati le 15 di pomeriggio quando la madre della vittima ha chiamato al numero unico di emergenze 112. Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Merate e un’automedica che hanno soccorso la ragazza 15 enne ancora sconvolta per le molestie appena sofferte e la hanno portata in codice verde all’ospedale di Carate.

L’adolescente sarebbe stata assillata da un uomo sconosciuto che appena scesa dal bus che la riportava indietro dalla scuola, la ha avvicinata e invitata a salire nella sua autovettura, non contento con il rifiuto della ragazza ha continuato ad inseguirla nel tragitto che ogni giorno deve percorrere a piedi verso casa, e provato a farla entrare nella sua auto.

Preda dalla angoscia, la adolescente ha rifiutato più volte gli inviti dello stalker e quando si era avvicinata abbastanza a casa ha iniziato ad urlare chiedendo aiuto, in questo momento la sua mamma è riuscita a sentirla e ha subito chiesto l’intervento dei carabinieri.

Questione di secondi e l’uomo era già sparito. Secondo quanto appresso dalla testimonianza della ragazzina l’uomo era alla guida di un’auto grigia. Le autorità si sono attivate subito con le indagini e la visione delle immagini riprese dalle diverse telecamere di videosorveglianza della zona per l'identificazione del molestatore.

Campofiorenzo è in allerta. Purtroppo questo tipo di molestatori non sono merce rara, per cui la prevenzione è la migliore arma di protezione.

Anche se tutte le situazioni di "stalking" non sono uguali e diversi sono anche i tipi di molestatori, è importate informarsi ed essere pronti ad affrontare questo tipo di situazioni. Per prima con la prontezza a dire "NO" senza esitazioni e tenere a portato di mano un telefono cellulare per chiamare aiuto.