«Sali sulla mia auto»: insegue ragazza 15enne, è caccia al molestatore di Casatenovo

Ragazza di 15 anni vittima di molestatore a Campiofiorenzo, frazione di Casatenovo. Erano appena passate le 15 quando la madre della vittima ha chiamato il 112.

L'adolescente è stata assillata da uno sconosciuto appena scesa dal bus che la riportava indietro dalla scuola. L'uomo l'ha avvicinata e invitata a salire nella sua autovettura, e non contento del rifiuto della ragazza, ha continuato a inseguirla nel tragitto verso casa, dove avrebbe provato anche a palpeggiarla.

In preda all'angoscia, l'adolescente ha rifiutato più volte gli inviti insistenti, e quando si è avvicinata a casa ha iniziato a urlare chiedendo aiuto. Per fortuna la madre è riuscita a sentire le sue grida e, poco dopo le 15, ha chiamato il 112. Questione di secondi e l’uomo era già scomparso.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Merate e un'automedica per soccorere la ragazza 15enne ancora sconvolta per le molestie. È stata portata in codice verde all’ospedale di Carate.

Subito sono scattate le indagini. Le immagini riprese dalle diverse telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero favorire l'identificazione del molestatore.

Nel frattempo Campofiorenzo è in allerta. Purtroppo questo tipo di molestie non è merce rara, per cui la prontezza nel fuggire e nel chiamare aiuto sono le migliori contromisure.