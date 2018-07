Insulta i passanti con un'ascia in mano, paura in zona stazione

«Abbiamo incrociato casualmente il suo sguardo. Ha urlato “Cosa state guardando?” iniziando a sbraitarci contro insulti. Nella mano teneva un macete. Per un attimo abbiamo temuto il peggio». Momenti di grande paura per due calolziesi che ieri sera, lunedì, si trovavano in zona stazione a Calolziocorte per attendere l’arrivo delle rispettive mogli che stavano rientrando in treno da Milano dopo una gita. La testimonianza è di Corrado Torsello, residente a Calolziocorte e titolare di un’attività di cambio pneumatici in città.

«Erano circa le 23.45, noi ci trovavamo in via Stoppani, zona interscambio, e stavamo imboccando il sottopasso per andare in stazione - continua Torsello - Abbiamo notato quest’uomo passare, brandiva un’ascia con la quale colpiva paletti e muri, d’istinto lo abbiamo guardato, e lui ci ha subito insultati in modo gratuito, brutale, senza motivo. Sembrava uno sbandato sotto effetto di qualche sostanza. Non saprei cos’altro dire di lui, era di carnagione bianca, forse trentenne. So solo che io e il mio amico abbiamo preferito non reagire per evitare che la situazione potesse degenerare e che questo pazzo ci aggredisse».

I due calolziesi sono così rimasti immobili senza né rispondere né reagire al malvivente. «Quell’uomo ha quindi proseguito verso la stazione, abbiamo aspettato che se ne andasse prima di andare a nostra volta ad aspettare ai binari le nostre mogli. Per fortuna non lo abbiamo più visto, ma la paura è stata tanta - aggiunge Corrado Torsello - andare in stazione si conferma purtroppo un pericolo, mi chiedo come possano accadere episodi di questo tipo».

Rilasciandoci questa testimonianza, Torsello ha fatto sapere che l’amico calolziese che si trovava con lui ha subito avvisato le forze dell’ordine dell’accaduto. Intanto l’Amministrazione comunale ha assicurato più controlli in zona stazione, anche con l’utilizzo del nuovo drone che diventerà operativo nei prossimi giorni. In passato si erano verificati altri episodi allarmanti nella zona dell'interscambio a Calolzio, tra risse e perfino lancio di sassi dalla strada verso la stazione. Ora il timore che circoli pure uno squilibrato.