Cadute in montagna, pomeriggio di lavoro per l'elisoccorso

Prosegue l'ordinaria domenica di lavoro straordinario per i soccorritori sulle montagne del territorio.

Dopo gli incrodati in Grignetta a metà mattinata, l'elicottero è entrato in azione altre due volte nel primo pomeriggio. Poco prima dell'una, ancora una volta sulla Grigna Meridionale, sopra il Rifugio Carlo Porta, per soccorrere una 54enne caduta che si è procurata un trauma alla spalla. In azione l'elicottero da Milano. La donna è stata accompagnata in codice giallo all'ospedale di Menaggio.

Poco più tardi, intorno alle 13.30, l'elisoccorso del Papa Giovanni XIII di Bergamo è volato sino al Rifugio Azzoni, sul Resegone, per un uomo di 49 anni che ha riportato un trauma cranico cosciente. Il trasporto è avvenuto all'ospedale Manzoni di Lecco.

Poco dopo, prima delle 15, l'elicottero orobico è stato richiamato ancora una volta in Grignetta, sulla cresta Cermenati, per soccorrere un'altra persona. I soccorsi sono stati allertati in codice giallo.

(seguiranno aggiornamenti)