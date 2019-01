Cesana: incendio in un capannone. A Civate bruciate tre macchine

Come, purtroppo, tradizione, quella di Capodanno è stata una notte di grande lavoro per i Vigili del fuoco. Le operazioni sono scattate già dalla serata di lunedì, per domare un incendio sviluppatosi - secondo alcuni residenti a causa dei botti, ma al momento non ci sono conferme - in località Poada sopra la frazione di Somana a Mandello.

Altri incendi nella notte si sono verificati a Cremeno, dove è bruciato un tetto, e a Calco dove si sono registrati un paio di roghi di dimensioni contenute. Più serio, invece, l'incendio che in mattinata si è sviluppato in un capannone industriale a Cesena Brianza. I Vigili del fuoco del Comando di Lecco sono sul posto con tre squadre.

Si segnalano interventi, durante la notte, per cassonetti e cestini dati alle fiamme durante i festeggiamenti o a causa di botti e petardi utilizzati per celebrare il Capodanno, mentre a Civate sono bruciate tre automobili, episodio ancora poco chiaro sul quale saranno le forze dell'ordine a indagare. Al momento, per fortuna, nel territorio lecchese non sono segnalate persone ferite o contuse.