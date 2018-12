Bloccati in Grignetta: in corso rischioso intervento notturno per i soccorritori

È in corso in queste ore, in piena notte, un intervento molto delicato in Grignetta, in zona Scarettone, per recuperare un gruppo di escursionisti in difficoltà.

L'allarme è stata lanciato da tre persone intorno alle 21: colti dal buio e dal freddo a metà della salita lungo la via Segantini, i tre escursionisti avrebbero deciso di tornare indietro, finendo bloccati in una zona impervia in cui viene segnalata la presenza di ghiaccio.

Sulle loro tracce si è mossa una squadra del Soccorso Alpino di stanza al Bione, appoggiata dai Vigili del fuoco. Da Como è partito anche l'elicottero, che in un primo momento ha perlustrato la zona, facendo però rientro quasi immediato per la difficoltà di un eventuale intervento.

Le operazioni via terra si stanno svolgendo in queste ore e presumibilmente proseguiranno tutta notte, in condizioni quasi proibitive ed estremamente pericolose per gli escursionisti e per i soccorritori.

(Seguiranno aggiornamenti)