Assume una quantità eccessiva di farmaci: diciottenne intossicato

Assume una quantità eccessiva di farmaci e si sente male. È accaduto domenica sera a Robbiate, in una zona periferica del paese, ai piedi del bosco, in Via Cantone. Vittima un ragazzo di 18 anni.

La chiamata ai soccorsi intorno alle 22, allertati anche i Carabinieri di Merate e i Vigili del fuoco di Lecco. Mobilitate inoltre l'ambulanza della Croce rossa di Merate e l'elisoccorso di Merate, ma a intervenire sono stati i Volontari del Soccorso di Calolzio, che hanno prestato aiuto al ragazzo trovandolo comunque cosciente e in grado di camminare da solo.

Il giovane è stato trasportato in ospedale a Lecco in codice giallo, per essere sottoposto agli esami del caso, individuare quali farmaci avesse ingerito e soprattutto perché ne avesse assunto dosi eccessive.