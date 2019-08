Nottata alcolica nel Lecchese: tre interventi del soccorso in provincia

Triplo intervento, nella notte, operato dai soccorritori volontari per altrettanti malori dettati dall'abuso di sostanze alcoliche. Coinvolti, tre giovani di diverse età, tra cui un adolescente.

Abuso di sostanze alcoliche: soccorso anche un adolescente

Il primo intervento, operato dai volontari del Soccorso degli Alipini di Mandello del Lario, si è reso necessario poco prima delle 2.20 della notte tra sabato e domenica. I soccorritori hanno vagliato le condizioni di un giovane di ventidueanni, raggiunto nella zona a cavallo tra Pradello e la discoteca Orsa Maggiore e trasferito, in codice verde, presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.

Qualche minuto dopo, intorno alle due e mezza, altra chiamata verso il numero unico per le emergenze (Nue, 112): a uscire dalla loro sede sono stati i volontari della Croce Rossa di Lecco, che si sono recati in via Francesco d'Assisi per soccorrere un giovane di soli diciassette anni, trasferito in codice giallo presso il medesimo nosocomio della città capoluogo.

Infine, qualche minuto dopo le tre, i volontari della Croce Rossa di Colico si sono portati verso il lungolago Polti per soccorrere un ventinovenne; in questo caso sono stati allertati anche i carabinieri e i pompieri valtellinesi. Il giovane, dopo l'intervento sul posto, è stato trasferito in codice giallo presso l'ospedale di Gravedona.