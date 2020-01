Tre interventi per abuso di alcol, coinvolti due 18enni

Triplo intervento, nella serata di sabato, dei soccorritori volontari per altrettanti allarmi dettati dall'abuso di sostanze alcoliche. Coinvolte tre persone di diverse età, tra cui due giovanissimi.

Il primo intervento a Osnago intorno alle 2, in Via Statale 6, per un 18enne. L'ambulanza della Croce Bianca di Merate è arrivata sul posto e ha trasportato il paziente al Mandic in codice giallo, dopo l'iniziale allerta in rosso.

Poco dopo, a Sirtori, in Via Arnigò, altra chiamata; la Croce rossa di Casatenovo ha accompagnata una ragazza di 18 anni in ospedale con un codice verde.

A Barzio, intorno alle 3.50, in Via Roma è stato necessario l'intervento del Soccorso di Introbio per un 22enne: fortunatamente non si è reso necessario il trasporto in ospedale.