Serata alcolica nel Lecchese: tre interventi del soccorso in provincia

Triplo intervento, nella serata di martedì, operato dai soccorritori volontari per altrettanti malori dettati dall'abuso di sostanze alcoliche. Coinvolti tre uomini di diverse età, tra cui un adolescente.

Il primo intervento a Merate intorno alle 18.30 di martedì, in Via della Rondinella, per un 31enne. L'ambulanza della Croce Bianca di Merate è arrivata sul posto ma non ha trasportato il paziente. Alle 20, in Via Nazario Sauro a Lecco, chiamata per un 40enne. Il personale della Croce rossa di Lecco ha raggiunto l'uomo trasferendolo poi all'ospedale Manzoni in codice verde.

L'ultimo intervento a notte fonda, poco dopo la 1, a Oggiono, lungo la Provinciale 51, per soccorrere un ragazzo di 18 anni. In un primo momento le sue condizioni sono parse gravi, tanto da motivare l'uscita in codice rosso. Per fortuna, dopo i primi accertamenti, il giovane è poi giunto in ospedale con un "verde".