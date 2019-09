Ubriaco nel cuore della notte: settantenne finisce in ospedale per il troppo alcool

Intervento della Croce Rossa nel cuore della notte. I volontari di stanza di via Rimembranza sono stati inviati, poco dopo le ore quattro, sul Lungo Lario Piave, zona Caviate, per vagliare la richiesta di soccorso effettuata in favore di un settantenne. L'uomo, stando a quanto appreso, avrebbe accusato un malore dettato dall'eccessivo consumo di sostanze alcoliche: la chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha permesso l'invio di un'autoambulanza e dei volontari, che l'hanno soccorso in codice giallo.

Dopo il primo intervento operato direttamente sul posto, il settantenne è stato trasferito, sempre con il medesimo codice di gravità, nelle stanze dell'ospedale "Manzoni" di Lecco per i necessari accertamenti del caso.