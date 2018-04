Abuso di alcolici, minorenne soccorso a Germanedo

Altro caso di intossicazione etilica a Lecco. È accaduto questa notte, poco dopo la mezzanotte, in Via Lombardia 7, proprio nelle vicinanze del pronto soccorso cittadino. Si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza della Croce rossa di Lecco per soccorrere un ragazzino di 16 anni. Ancora una volta un minorenne, come molte volte accaduto nell'ultimo periodo. Il giovane è stato trasportato al Manzoni, per fortuna in codice vedere, poco prima della una.

Questo mese è da considerarsi "nero" per quanto riguarda l'emergenza da abuso di alcol nel nostro territorio. La "contabilità" dei casi di intossicazione etilica è spaventosa e annovera più di una ventina di episodi con chiamata al 112, di cui 15 accertati con trasporto in ospedale. La media, tristemente, si sta avvicinando a un'intossicazione etilica al giorno: un vero e proprio allarme.