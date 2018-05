Olgiate: serata alcolica a Mondonico, un uomo finisce in ospedale

Ennesimo caso d'intossicazione etilica in Brianza, a Olgiate Molgora, dove 58enne è stato trasportato in ospedale nella prima serata odierna. Chiamati a intervenire in via Caradosso, nella frazione di Mondonico, i volontari della Croce Rossa di Oligiate hanno prestato l'opera di primo soccorso sul posto, dopodichè hanno trasportato l'uomo presso l'ospedale "Mandic" di Merate.

Le operazioni di soccorso, durate poco meno di un'ora, si sono conclusi con l'ingresso dell'uomo (in codice verde) all'interno del nosocomio.

L'inquietante conteggio dei casi alcolici degenerati in un viaggio al pronto soccorso dunque si allunga: a maggio sono ora dieci. Il mese peggiore dell'anno è finora aprile, con venti persone in totale.