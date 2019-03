Sabato sera "alcolico": due giovani finiscono in ospedale

Una piaga che non conosce soluzione. A causa dell'alcol, nella serata di sabato due giovani hanno avuto bisogno delle cure dei medici e sono finiti in ospedale.

Il primo episodio a Valmadrera intorno alle 20, nella centralissima Via Roma: il personale della locale Croce rossa è intervenuto per un 26enne su di giri. Il ragazzo è stato accompagnato al Manzoni di Lecco in codice verde.

Poco dopo l'una di notte un secondo episodio, a Osnago in Via Statale: l'intervento della Croce Bianca di Merate si è reso necessario per soccorrere una ragazzina di 16 anni. La minore è stata successivamente accompagnata al Mandic in codice giallo. In entrambi i casi sono state allertate anche le forze dell'ordine.