Eccesso di alcol: intervento dei soccorritori per due ragazzine

È una delle notti più attese dai giovani durante l'anno, e per questo più a rischio sul fronte dell'abuso di alcolici. Anche ad Halloween nel Lecchese si sono verificati due episodi di intossicazione etilica.

Il primo episodio a Lecco, a Pradello, poco dopo la 1: a fare le spese dell'eccesso di alcol una ragazzina di 16 anni. Sul posto si è portata l'ambulanza della Croce Rossa di Lecco: la minore è stata accompagnata all'ospedale Manzoni di Lecco.

Il secondo intervento a Calolziocorte, in Via De Gasperi, qualche minuto più tardi: ancora una ragazza, di 18 anni, ha avuto bisogno delle cure dei sanitari dei Volontari del Soccorso di Calolzio. La giovane è stata condotta al pronto soccorso del Manzoni in codice verde.