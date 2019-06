Abuso di alcolici: nella notte quattro ragazzi finiscono in ospedale

Serata decisamente movimentata nel territorio, quella di domenica, per quanto riguarda il consumo di alcolici. Le forze di soccorso sono state costrette a numerosi interventi, in tutto cinque.

Il primo a Malgrate, alle 20.40, in Via Agudio, per un 25enne. Personale della Croce Verde di Bosisio ha accompagnato il ragazzo all'ospedale in codice verde. Alle 20.45, alle 23.50 e poco dopo la mezzanotte il Soccorso Bellanese, di stanza in Via Fornaci Merlo a Barzio durante la tre giorni musicale del "Nameless", è intervenuta per tre casi di intossicazione etilica (e di altre sostanze): tutti e tre i giovani sono stati trasportati al pronto soccorso lecchese, uno di loro in codice giallo.

L'ultimo episodio dobuto all'abuso di alcol poco prima delle 2 di notte, in Via Badoni a Lecco, per un 21enne. Intervenuta la Croce rossa di Lecco. Il ragazzo non è stato trasportato in ospedale.