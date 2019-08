Eccesso di alcol: intervento delle forze di soccorso per due giovani

La piaga dell'alcol continua a manifestarsi nel territorio, accentuandosi nei giorni festivi. Anche a Ferragosto non sono mancati gli episodi di cronaca legati all'abuso di sostanze alcoliche. Nella notte scorsa, a Lecco città si sono verificati due casi di intossocazione etilica.

Il primo in ordine cronologico sul Lungolario Piave, poco dopo la una: le cure del caso a una 19enne sono state portate dal personale della Croce rossa di Lecco. Sempre loro sono intervenuti, alle 4, in Viale Redipuglia per un 37enne che evidentemente ha alzato un po' troppo il gomito. Entrambe le persone sono state trasportate all'ospedale Manzoni di Lecco in codice verde.