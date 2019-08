Eccesso di alcol: intervento delle forze di soccorso per due giovani

Non passa notte senza interventi delle forze di soccorso per persone alle prese con i postumi dell'eccesso di alcol. Anche questa notte nel Lecchese si sono verificati due episodi.

Il primo episodio a Merate, in Via Ceppo, poco dopo le 20.30: a fare le spese dell'eccesso di alcol un uomo di 31 anni. Sul posto si è portata l'ambulanza della Croce Bianca di Merate, il giovane è stato accompagnato al Mandic in codice verde.

Il secondo intervento a Lecco, sul Lungolario Piave, nei pressi della discoteca, alle 2.30: coinvolto un ragazzo di appena 18 anni raggiunto dal personale della Croce rossa di Lecco. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso del Manzoni in codice verde.