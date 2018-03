Intrappolato in una tramoggia di Silea, Vigili del fuoco salvano operaio

È rimasto intrappolato all'interno di una tramoggia adibita al recupero delle ceneri; per aiutarlo è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. Protagonista della brutta disavventura un operaio 36enne all'interno dell'inceneritore di Silea a Valmadrera.

È accaduto nel primo pomeriggio di martedì, quando l'uomo è caduto in una tramoggia, un contenitore a pareti inclinate munito di un'apertura sul fondo. Lanciato l'allarme, per soccorrerlo sono giunte due squadre del Comando di Lecco dei Vigili del fuoco con personale specializzato Saf, abilitato a manovre con tecniche speleo-alpine.

I pompieri hanno messo in sicurezza la persona, imbragandola, e insieme al personale addetto all'impianto sono riusciti a liberarla. L'operazione è durata in tutto due ore. Sul posto anche i Carabinieri del Comando provinciale di Lecco e il personale dell'Ats Brianza. Lo sfortunato lavoratore è stato trasportato al Manzoni in codice giallo.

