Introbio: beccato con tredici dosi di coca, arrestato un uomo

Nella serata di venerdì 2 marzo 2018, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Introbio, nel corso del consueto servizio di controllo del territorio, hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti Giuseppe Vecchione, classe 1977, residente a Moggio.



L’attività dei Carabinieri, condotta con servizi di osservazione e controllo di luoghi frequentati da tossicodipendenti, ha consentito di individuare e fermare lo spacciatore che, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di tredici dosi, per complessivi sei grammi di cocaina, alcuni grammi di sostanza per il taglio dello stupefacente e due bilancini di precisione, utilizzati per ilconfezionamento delle dosi.



Nella mattinata di sabato l’arrestato è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo, a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, lo ha condannato a otto mesi di reclusione e al pagamento di una multa di mille euro, pena sospesa, applicando nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.