Malore in montagna, 76enne perde la vita a Introbio

Altra tragedia in montagna in questa domenica 10 novembre 2019. A Introbio, un uomo di 76 anni è deceduto mentre si trovava in prossimità della Baita di Planca.

Sul posto, intorno a mezzogiorno, sono intervenuti i soccorsi sull'elicottero giunto da Como con a bordo i medici del 118. Al loro arrivo, però, l'uomo era già morto. La salma è stata recuperata dagli uomini del Soccorso alpino di stanza in Valsassina, allertati anche i Carabinieri.

Sempre in mattinata si è registrata un'altra vittima in quota, un 80enne colpito da arresto cardiaco nei pressi del Passo di Agueglio a Esino Lario. I soccorritori hanno cercato vanamente di rianimarlo, ma l'anziano si è spento durante il trasporto - anche in questo caso con il mezzo aereo - in ospedale.