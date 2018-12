Paura a Mandello: anziano toccato da auto cade e picchia la testa

Anziano investito finisce in ospedale con un trauma cranico. Poteva concludersi in tragedia l'incidente occorso questo pomeriggio a Mandello. Un uomo di 84 anni stava camminando per strada quando è stato urtato da un'automobile in transito, sulla curva tra Via al Bellano e Via Cesare Battisti. L'anziano è caduto a terra, picchiando la testa sull'asfalto.

Dalla centrale operativa di Areu sono stati mobilitati un'ambulanza del Soccorso Bellanese un mezzo dell'Aat Lecco, ed è stato fatto alzare in volo l'elicottero da Milano. L'uomo è stato quindi immobilizzato e caricato a bordo del velivolo per essere trasportato all'ospedale di Monza. Dalla prima diagnosi avrebbe riportato un trauma cranico e facciale ed è stato giudicato in codice giallo, fortunatamente non in pericolo di vita.

L'esatta ricostruzione della dinamica è affidata alla Polizia locale di Mandello.