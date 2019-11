Paura a Lecco: bambino di nove anni investito da un'auto

Grande paura, nel primo pomeriggio di oggi, domenica, a Lecco per l'investimento di un bambino di nove anni.

È accaduto in Via Rivolta intorno alle 13.30: il piccolo, da quanto appreso, stava camminando lungo il marciapiede quando sarebbe sceso, venendo urtato da un'auto in movimento.

Subito è scattata la chiamata al 112: sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato l'ambulanza della Croce rossa di Lecco e l'automedica, allertato anche l'elicottero da Como.

Il trasporto in ospedale è avvenuto intorno alle 14 in ambulanza: il bambino, rimasto sempre cosciente durante le operazioni, ha riporato un grave politrauma ed è arrivato al Manzoni di Lecco in codice rosso.