Investimento e caduta, due ciclisti soccorsi nella mattinata

Domenica mattina di lavoro con diversi interventi da parte del 118 nel territorio lecchese. Due i ciclisti soccorsi in codice giallo. Il primo incidente si è verificato poco dopo le 9.30 in via Roma a Malgrate dove un uomo di 52 anni è caduto mentre viaggiava a bordo della propria bicicletta, riportando alcuni traumi. Immediato l'intervento dell'ambulanza della Croce Rossa di Lecco che ha trasportato il paziente in ospedale.

Un'ora più tardi un altro ciclista è invece stato investito da un veicolo mentre pedalava in via Piani Resinelli, nel territorio comunale di Ballabio. Cadendo a terra a seguito dell'incidente stradale, l'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma facciale ed è stato trasportato, per fortuna rimanendo sempre cosciente, all'ospedale Manzoni di Lecco.

Sempre nella mattinata di oggi, domenica, un'ambulanza della Croce Rossa di Olgiate Molgora è invece dovuta intervenire in via Sant'Agnese a Olginate per prestare soccorso a un anziano di 88 anni caduto da una scala. Anche in questo caso l'intervento è stato effettuato in codice giallo.