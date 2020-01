Tragedia a Osnago: attraversa i binari e muore sotto il treno

Tragedia a Osnago. Una persona è morta a seguito di un investimento sui binari, in Via per Ronco.

Le notizie sono ancora frammentarie. Sul posto si sono portate l'ambulanza della Croce Bianca di Merate e un'automedica dell'Aat Lecco, che purtroppo non hanno potuto fare niente. L'uomo, infatti, era già deceduto. Presenti anche i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Secondo alcune testimonianze, l'uomo sarebbe stato visto camminare nei pressi dei binari prima del transito di un treno e poi attraversare all'improvviso, con le sbarre del passaggio a livello abbassate. Non è dunque esclusa l'ipotesi del gesto volontario.

Circolazione interrotta

A seguito dell'investimento mortale, avvenuto tra le stazioni di Carnate Usmate e Paderno Robbiate, e il conseguente intervento da parte delle autorità competenti, la circolazione in quella tratta è stata interrotta nel primo pomeriggio. Trenord ha provveduto a effettuare un servizio di autobus sostitutivi e consiglia di prestare attenzione ai monitor e agli annunci in stazione.

L'annuncio delle 15.05