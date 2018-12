Giovane muore sotto il treno, paralizzata la linea ferroviaria Lecco-Bergamo

Ragazzo muore sotto il treno, appena fuori da Bergamo città, lungo i binari fra le stazioni di Bergamo Ospedale e Ponte San Pietro. La tragedia, questa mattina ha paralizzato le linee ferroviarie che hanno come snodo il capoluogo orobico, fra cui la Lecco-Bergamo.

L'incidente, per il quale le informazioni sono ancora frammentarie, è avvenuto intorno alle 10. Un 22enne è deceduto dopo essere stato colpito dal treno in corsa, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto i Carabinieri del Comando provinciale di Bergamo e gli agenti della Questura di Bergamo per gli accertamenti richiesti. Vano anche l'intervento dei sanitari della Croce Bianca di Bergamo.

Gravissimi, come scritto, i disagi alla circolazione ferroviaria in questa giornata di Vigilia di Natale. L'intervento delle autorità competenti sulla scena dell'incidente mortale, infatti, ha causato ritardi fino a 120 minuti, con Trenord che attraverso il proprio sito ufficiale ha annunciato la possibilità di «variazioni di percorso o cancellazioni». Tra Bergamo e Ponte San Pietro è stato istituito un provvisorio servizio bus.