Scende dal camion e viene investito da auto pirata: grave camionista

Investito da un'auto, camionista è in gravi condizioni all'ospedale Manzoni di Lecco. L'incidente è avvenuto nalla serata di martedì a Missaglia, in via Agazzino in località Contra. L'uomo, un 60enne straniero, aveva parcheggiato il proprio mezzo pesante a bordo strada, scendendo con ogni probabilità per chiedere informazioni riguardo l'azienda cui avrebbe dovuto trasportare il carico. In quel momento, però, un'automobile in transito lo ha falciato, sbalzandolo violentemente sull'asfalto a diversi metri di distanza. L'automobilista, dopo l'impatto, si è immediatamente dato alla fuga.

Subito è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze: sul posto sono state inviate un'ambulanza della Croce rossa di Casatenovo e un'automedica, più l'elisoccorso dal Sant'Anna di Como. Il 60enne è stato caricato a bordo del mezzo aereo e condotto all'ospedale Manzoni, dove è giunto in codice rosso con un grave politrauma.

A Missaglia sono intervenuti anche i Carabinieri di Casatenovo che indagano sulla dinamica e raccolgono elementi per risalire al conducente dell'auto, che invece di fermarsi a prestare aiuto alla vittima si è dileguato nell'oscurità, facendo perdere le prorpoe tracce.