Olginate, investe un uomo e poi fugge: dopo due ore si costituisce

Si è costituito nel tardo pomeriggio di sabato il "pirata" che qualche ora prima aveva investito un pedone a Olginate, nei pressi del Ponte Cesare Cantù in frazione Capiate, dileguandosi dopo l'incidente.

I fatti sono accaduti intorno alle 15: a farne le spese un uomo di 52 anni centrato dopo essere sceso dalla sua auto, una Mercedes. Nell'urto, l'auto del "pirata" ha colpito anche la portiera dell'altra vettura. Sul posto, in Via Adda, sono intervenuti i volontari del Lecco Soccorso e l'automedica dell'Aat Lecco, oltre ai vigili. L'uomo, residente nella Bergamasca, è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo per via dei traumi riportati nell'investimento.

Il "pirata", fuggito dopo l'accaduto senza prestare soccorso, è stato individuato dagli agenti di Polizia locale di Olginate e Valgreghentino nel tardo pomeriggio grazie a testimonianze dirette, immagini delle telecamere e pezzi della carrozzeria persi in strada, ma prima che venisse rintracciato si è presentato di propria volontà al comando. È stato così denunciato per omissione di soccorso e fuga da incidente stradale.