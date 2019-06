Investimento a Monticello Brianza, ragazzina finisce in ospedale

Ragazzina di 15 anni investita da un'auto e trasportata in condizioni serie all'ospedale di Lecco. Il sinistro è avvenuto questa mattina, mercoledì, intorno alle ore 7.30 in Via IV Novembre a Monticello Brianza, lungo la Strada Provinciale 51.

La minorenne sarebbe stata urtata da un'utilitaria mentre attraversava la strada. Le conseguenze - vista la spaventosa dinamica dell'incidente - in un primo momento sono parse molto serie, tanto che Areu ha mobilitato l'ambulanza della Croce Bianca di Meratre e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente le sue condizioni, una volta raggiunta dai sanitari, sono parse meno gravi del previsto. La 15enne, cosciente, è stata trasportata al Manzoni in codice giallo con trauma cranico.

A effettuare i rilievi del caso e a ricostruire la dinamica è intervenuta la Polizia stradale di Lecco.