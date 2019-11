Costa Masnaga: ragazzo investito mentre attraversa i binari

Ragazzo gravissimo dopo incidente sui binari nella stazione di Costa Masnaga. È accaduto questa mattina, prima delle 8: vittima un 18enne investito da un convoglio in transito mentre attraversava i binari. L'esatta dinamica è ancora al vaglio della Polfer di Lecco.

Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, sul posto - in Via IV Novembre - sono giunte ambulanza e automedica e l'elicottero da Bergamo, sul quale il ragazzo è stato caricato per il trasporto in ospedale. Il 18enne ha riportato un politrauma importante ed è stato trasferito al Niguarda di Milano.

Per consentire le operazioni di soccorso, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa lungo la linea Lecco-Molteno-Monza-Milano tra le stazioni di Molteno e Besana. Istituiti bus sostitutivi per gli studenti. I treni da e per Porta Garibaldi hanno accumulato fino a 20 minuti di ritardo.