Altro investimento mortale sulla Lecco-Bergamo. Treni fermi

Incidente mortale sulla linea ferroviaria Lecco-Bergamo. A distanza di quattro giorni dalla morte di un 23enne sulla linea Lecco-Bergamo, questa mattina un'altra tragedia.

Poco prima delle 8.00 un 53enne ha perso la vita sotto un treno in transito fra le stazioni di Cisano Bergamasco e Pontida, proprio al di fuori dei confini della nostra provincia. Ancora da chiarire le circostanze che hanno portato alla morte dell'uomo. Sul posto è in corso l'intervento delle forze dell'ordine, con i Carabinieri del Comando provinciale di Bergamo. Per consentire gli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria, la linea è temporaneamente bloccata.

Ovviamente gravi i disagi per i pendolari lecchesi. Trenord, sul proprio sito, annuncia ritardi fino a 90 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni. Di seguito le ultime comunicazioni riguardo le corse della mattinata sulla Lecco-Bergamo.

Le comunicazioni di Trenord

Il treno 5037 (LECCO 09:12 - BERGAMO 09:52) terminerà la corsa nella stazione di CISANO CAPRINO BERGAMASCO a causa di un investimento di persona sulla stessa direttrice.

Fino a BERGAMO verrà effettuato con un servizio autobus che attenderà l'arrivo del treno in stazione. Si invitano i clienti a verificare i luoghi di fermata per ogni stazione del percorso consultando questa pagina.

Il treno 5036 (BERGAMO 09:08 - LECCO 09:48) oggi termina il viaggio nella stazione di AMBIVERE MAPELLO.

Il treno corrispondente 5039 (LECCO 10:12 - BERGAMO 10:52) oggi parte dalla stazione di AMBIVERE MAPELLO alle ore 10:40.